Politie & Justitie Druk weekend voor de politie op Bonaire: meerdere ongelukken en diefstallen Redactie 19-11-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Afgelopen weekend had de politie het druk met verschillende incidenten. Hieronder volgt een overzicht van de gebeurtenissen.

Maandagavond 18 november verloor een automobilist op de Kaminda Gurubu de macht over het stuur in een bocht, waardoor de auto in een riool langs de weg belandde. De bestuurder en bijrijder werden door ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De schade aan de auto was groot, maar alle papieren van de bestuurder waren in orde. Eerder die ochtend, rond 06:00 uur, botste een auto tegen een lantaarnpaal op de Kaya Korona. Getuigen zagen drie mannen uit de auto stappen, de nummerplaat verwijderen en te voet vertrekken. De politie onderzoekt dit incident.

Op zondag 17 november werd op de Kaya Grandi een zwarte scooter gestolen. De scooter, een Sym met kentekenplaat MF-452, stond tijdelijk zonder slot geparkeerd tijdens transport door een scooterbedrijf. Onbekenden namen de scooter mee. Er werd in de middag aangifte gedaan van een inbraak bij een sportzaal aan de Kaya Ramona. In deze sportzaal wordt een opslagruimte gebruikt voor levensmiddelen die bestemd zijn voor de Voedselbank. Onbekenden hebben de sloten van de achterdeur geforceerd en verschillende etenswaren uit de opslag meegenomen.

Zaterdag 16 november was eveneens een drukke dag. In de namiddag reed een pick-up tegen een paal op de E.E.G. Boulevard bij Punt Vierkant. De bestuurster werd naar het ziekenhuis gebracht, maar een blaastest wees uit dat ze niet onder invloed was. Rond hetzelfde tijdstip vond er een hit-and-run plaats op de Kaya Grandi. Een bromfietser botste tegen een remmende auto, reed daarna tegen een geparkeerde auto en ging er vervolgens snel vandoor. Later die dag werden ook twee scooters gestolen aan de Bulevar Gobernador N. Debrot. Een zilvergrijze Kymco Agility met kentekenplaat MF-3362 verdween tussen 12:00 en 20:00 uur bij een horecagelegenheid. Een metallic bruine Kymco Agility met kentekenplaat MF-1639 werd tussen 18:45 en 23:00 uur meegenomen bij een toeristische accommodatie, ondanks dat de scooter voorzien was van een stuurslot en kettingslot.

Op vrijdag 15 november werden een linker voorlamp en de kentekenplaat van een auto gestolen op de Kaminda di Lagun. De diefstal vond plaats tussen 08:00 en 10:15 uur, terwijl de auto geparkeerd stond op een openbare parkeerplaats.

90