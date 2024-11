Sport & Vrije tijd Beachtennistoernooi Aruba levert Bonairiaanse medailles op Hans Hofstra 19-11-2024 - 2 minuten leestijd

Veel Bonairiaanse beach tennissers deden afgelopen week mee aan de Aruba Open.

ORANJESTAD – Van 10 tot 17 november stond Oranjestad op Aruba in het teken van de Aruba Beach Tennis Open. Meer dan 60 spelers en speelsters uit Bonaire reisden af naar het zonnige eiland om deel te nemen aan dit prestigieuze en internationale toernooi. Naast de intensieve wedstrijden genoten de deelnemers ook van diverse festiviteiten die rondom het evenement werden georganiseerd.

Naast de gezelligheid, was er ook Bonairiaans succes. In de categorie mixed doubles voor gevorderden wisten Tim Eikholt en Demi Knapen de overwinning te behalen. In een spannende finale versloegen zij Jeroen van Dasselaar (Aruba) en Inge Vos (Bonaire).

De beach tennissers van Bonaire waren afgelopen week op Aruba.

Inge Vos schitterde verder in de categorie masters. Ze pakte goud in zowel de singles als de dubbels. Samen met haar Braziliaanse partner Simone Kneipp veroverde Vos de titel in de masters-dubbels. Bij de singles toonde ze haar klasse door ook hier de gouden medaille in de wacht te slepen.

Andere hoogtepunten

Ook in de categorie intermedium mixed doubles wisten Bonairiaanse spelers te presteren. Bella van Langen en haar Italiaanse partner Alessio Chini bereikten de finale, waarin zij het opnamen tegen een sterk Braziliaans koppel. Hoewel ze de overwinning niet konden behalen, was hun prestatie een hoogtepunt in het toernooi.

