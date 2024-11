Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: wisselvallig met mogelijk meer instabiliteit in het weekend Redactie 18-11-2024 - 1 minuten leestijd

Het weerbericht van Bonaire.

KRALENDIJK – De komende week zal het weer op Bonaire enigszins variabel zijn, met kans op toenemende instabiliteit richting het weekend. Dit komt door de invloed van de restanten van een zwakke frontale zone die zich momenteel ten noorden van de regio bevindt. Deze zone kan zorgen voor wat instabiliteit in de atmosfeer, wat plaatselijke buien kan veroorzaken.

In de loop van de week kan het overgebleven vocht en de instabiele lucht in het gebied zorgen voor een paar lokale buien. Richting het weekend kan de instabiliteit toenemen door een mogelijke storing in de regio.



Momenteel veroorzaakt een koufront ten noorden van de eilanden een noordoostelijke windstroom. Deze wind zal gedurende de week afzwakken, waardoor een meer oostelijke windrichting ontstaat, die in het weekend weer zal aantrekken. Deze zwakke of noordoostelijke windstroming kan niet alleen zorgen voor meer vochtigheid in de regio, maar ook voor iets koelere nachttemperaturen. De komende week zullen de minimumtemperaturen rond de 26 graden Celsius liggen. De maximumtemperaturen liggen rond de 32 graden Celsius.

Bron: Caribbean Weather Center

433