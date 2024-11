Vacatures Bonaire Vacature Lid Raad van Commissarissen Juridische/ Human Resource/ Bedrijfskundig Melanie Zandwijk 18 november 2024

Water- en Energiebedrijf Bonaire (verder WEB) is een Overheids N.V. met het Openbaar Lichaam Bonaire als aandeelhouder. WEB draagt bij aan de volksgezondheid, zelfredzaamheid en een hoogwaardige levensstandaard op Bonaire door een betaalbare, betrouwbare en duurzame drinkwater- en energievoorziening en de verwerking van afvalwater te verzorgen.

Namens de Raad van Commissarissen van Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de functie van: Lid Raad van Commissarissen: Juridische/ Human Resource/ Bedrijfskundige expertise

Achtergrondinformatie

Het gewicht en de complexiteit van de strategische beslissingen waarvoor WEB in de komende jaren zal komen te staan, zijn van dien aard dat de driehoofdige statutaire directie behoefte heeft aan een permanent, actief meedenkend en kritisch toetsend strategisch klankbord. De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit ten minste drie en bij voorkeur 5 commissarissen. De RvC van WEB is op zoek naar één (1) nieuw lid met juridische/ human resource/ bedrijfskundige expertise. Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar.

Commissaris met juridische/ human resource/ bedrijfskundige expertise

De hoofdfocus van dit profiel is gericht op de impact, voorwaarden en eisen welke vanuit de bestuurlijke-juridische optiek aan WEB worden gesteld. De specifieke taken van de commissaris zijn onder anderen:

Toetst de strategische doelstellingen aan wet- en regelgeving en adviseert over juridische consequenties;

Adviseert de raad over de juridische, human resource en bedrijfskundige mogelijkheden die passen binnen de meerjarenstrategie.

Initieert overleg binnen de raad en draagt zorg voor adequate en tijdige besluitvorming en advies ten aanzien van juridische, human resource en bedrijfskundige vraagstukken.

Volgt ontwikkelingen waarop door de organisatie op korte en lange termijn kan worden ingespeeld en geeft de mogelijke juridische consequenties aan.

Uw profiel

U beschikt over een WO-opleiding op juridisch gebied en u heeft ruime juridische ervaring. U beschikt over kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming en eventueel procesrecht. U beschikt over basiskennis van specifieke wet- en regelgeving binnen de utiliteitensector. U heeft kritisch vermogen en durft door te vragen. Daarnaast bent u vasthoudend en doortastend van aard en vertoont u integriteit in houding en gedrag. Tot slot beschikt u over excellente communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Engels en Papiaments in woord en geschrift.

Voor deze positie gaat de voorkeur gaat uit naar personen die functioneren of gefunctioneerd hebben op het hoogste bestuurlijke niveau of met veel ervaring in de lokale bestuurlijke omgeving. Ervaring als toezichthouder is een vereiste.

Procedure

Deloitte Dutch Caribbean zal deze procedure uitvoeren namens de RvC van WEB Bonaire. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mw. Pauline Hageman via +5999 433 3332 of via [email protected]. U kunt uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 2 december 2024 e-mailen naar [email protected]. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment, een referentieonderzoek en een medisch onderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

