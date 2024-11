Sport & Vrije tijd Bonaire onderuit in Nations League, maar veilig in League B Hans Hofstra 18-11-2024 - 2 minuten leestijd

Bonaire verliest van Saint Vincent & Grenadines. Foto: Federashon Futbol Boneriano

SAN SALVADOR – Bonaire heeft de zesde wedstrijd in League B verloren. In El Salavador was Saint Vincent & Grenadines de sterkere van de twee. Ondanks het verlies zal Bonaire met gemengde gevoelens terug hebben gekeken naar het seizoen 2024 in The Concacaf Nations League. In totaal werden er maar vier punten behaald. Wel handhaafde het team zich in League B.

Doordat Bonaire afgelopen donderdag al had verloren van El Salvador, zat er zondag niets anders op om te spelen voor handhaving. Promoveren naar League A was niet meer mogelijk. Tegen Saint Vincent & Grenadines kon Bonaire met een overwinning haar positie in League B voor komend seizoen veilig stellen. Tegen Saint Vincent & Grenadines werd eerder dit jaar al een resultaat behaald. Toen speelden beide teams gelijk.

Toch leek de vraag om een overwinning makkelijker dan gedacht. Al vroeg in de wedstrijd liep Bonaire tegen een achterstand aan. Deze achterstand werd in de tweede helft verdubbeld. Door een eigen goal van de tegenstander, kwam Bonaire nog wel even dicht bij de aansluitingstreffer. In de 82ste minuut scoorde Saint Vincent & Grenadines de 3-1, waardoor het pleit was beslecht.

Handhaving in League B hing door het verlies aan een zijden draadje. Doordat Montserrat later op de avond ook verloor van El Salvador (1-0), werd deze toch bewerkstelligd. Komend seizoen mag Bonaire zich nog een seizoen gaan opmaken voor zes wedstrijden in League B van de Nations League.

