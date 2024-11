Vacatures Bonaire Vacature Operationeel Manager High-Risk Beveiligingslocatie Melanie Zandwijk 17 november 2024

Als Operationeel Manager voor een high-risk beveiligingslocatie ben je verantwoordelijk voor het organiseren en optimaliseren van alle operationele beveiligingsactiviteiten. Jouw leiderschap zorgt ervoor dat veiligheidsstandaarden altijd worden nageleefd en dat zowel personeel als bezoekers zich in een veilige werkomgeving bevinden. Je werkt nauw samen met verschillende teams en stakeholders om beveiligingsstrategieën te ontwikkelen en te verbeteren.

Wat ga je doen?

Leidinggeven aan het beveiligingsteam, inclusief coaching en prestatiebeheer.

Ontwikkelen en implementeren van beveiligingsstrategieën op basis van risicoanalyses.

Risico's identificeren en beheersen door effectieve maatregelen te treffen.

Toezicht houden op naleving van wet- en regelgeving en interne richtlijnen.

Communiceren met interne en externe stakeholders over beveiligingskwesties.

Incidenten coördineren en analyseren voor procesverbeteringen.

Rapportages opstellen over operationele prestaties en beveiligingsincidenten.

Beheren van het budget om kosten effectief te beheersen.

Wat heb je nodig om deze functie uit te voeren?

Een afgeronde hbo- of wo-opleiding in veiligheidsmanagement, criminologie of vergelijkbaar.

Minimaal 5 jaar ervaring in een operationele beveiligingsrol, bij voorkeur in een high-risk omgeving.

Sterke leiderschaps- en communicatieve vaardigheden.

Engelse taalvaardigheid : Minimaal B2-niveau (mondeling en schriftelijk).

Vermogen om onder druk snel beslissingen te nemen.

Kennis van relevante wet- en regelgeving en veiligheidsnormen.

Ervaring met risicobeheer en -analyse is een pré.

Wat wij bieden

Een salaris tussen de bruto usd 2.500 en usd 3.200 afhankelijk van opleiding en ervaring.

Hulp bij huisvesting als je naar Bonaire verhuist, inclusief vergoeding voor IND-kosten.

Korting op kinderopvang en 50% korting op de gym.

Vliegticketvergoeding als je vanuit Aruba of Curaçao komt.

Gratis trainingen op het gebied van EHBO en beveiliging.

op het gebied van EHBO en beveiliging. Wekelijkse warme maaltijd en ouderschapsverlof.

Ben jij klaar om een cruciale rol te spelen in het beveiligen van high-risk locaties? Stuur je CV naar [email protected] of via whatsapp +599 701-4150.

