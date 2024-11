Evenementen Lampionnenoptocht “laten we praten met respect” Redactie 17-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De lampionnenoptocht, onderdeel van de jaarlijkse Kinderrechtenviering, vindt dit jaar plaats op 22 november van 17:30 tot 19:30 uur. Het thema van de optocht is “Laten we praten met respect!”, waarbij het belang van kinderrechten wordt benadrukt.

De optocht start bij Sentro Akseso (Kaya Princess Marie 7) en eindigt in Wilhelminapark. Iedereen is welkom om mee te doen, samen met de kinderen of om langs de route te staan en hen aan te moedigen.

Ook zijn er workshops in de buurtcentra, waar gezinnen hun eigen lampionnen kunnen maken ter voorbereiding op de optocht.

