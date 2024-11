Algemeen Gezaghebber John Soliano benoemd tot erelid Rotary Club Bonaire Redactie 17-11-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Rotary Club Bonaire

KRALENDIJK – Gezaghebber John Soliano is onlangs benoemd tot erelid van de Rotary Club Bonaire. Dit is een jaarlijkse traditie waarbij de nieuwe gezaghebber deze eer ontvangt. Sinds 1983 zijn bijna alle gezaghebbers erelid geworden. De Rotary Club is trots dat ook Soliano de uitnodiging heeft geaccepteerd.

Tijdens de ceremonie sprak Rotary-voorzitter Jan Okhuijsen lovende woorden over Gezaghebber Soliano, die hij beschreef als een inspirerend leider en een voorbeeld van het Rotary-motto “Service Above Self.” Na de woorden van waardering ontving Soliano de Rotary-speld, die symbool staat voor kracht en inclusiviteit.

Ook Soliano’s echtgenote, Solange, werd in het zonnetje gezet, omdat haar steun voor de gezaghebber van groot belang is.

