Popkoor Bonaire viert 10-jarig jubileum Redactie 16-11-2024

KRALENDIJK – Eind oktober vierde Popkoor Bonaire haar 10-jarig bestaan met een vrolijk jubileumoptreden, inclusief diverse gastoptredens. Het concert werd goed ontvangen door het publiek, dat het koor zelfs een “verborgen pareltje” noemde en vroeg naar een vervolg van de avond.

Hoewel tien jaar een relatief korte periode is, is het in stand houden van een popkoor op Bonaire bijzonder uitdagend. De constante wisseling van leden, dirigenten en begeleiders door vertrek van eilandbewoners maakt het lastig om het koor draaiende te houden. Toch is de passie voor gemeenschappelijk zingen en de gezellige sfeer binnen het koor de drijvende kracht achter het voortbestaan.

Wie eens een optreden wil bijwonen of zelf mee wil zingen, is welkom elke woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in het Kerkje in Playa. Voor meer informatie kan men de Facebookpagina van het koor raadplegen.

