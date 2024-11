Overheid Openbaar Lichaam Bonaire start nieuwe campagne over bewust energieverbruik Redactie 16-11-2024 - 1 minuten leestijd

Gedeputeerde Nina den Heyer legt de bedoeling van de campagne uit.

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) start een nieuwe campagne om burgers bewust te maken van het zuinig omgaan met energie. De actie krijgt de titel mee ‘You got the power’, om aan te geven dat burgers zelf bij machte zijn iets aan het energieverbruik te doen.

De campagne krijgt op 7 december een aftrap in het Social Café, waar burgers terechtkunnen met vragen of om tips in ontvangst te nemen over het verminderen van energiegebruik. Ook zullen gratis producten worden weggegeven die thuis kunnen worden ingezet om energie te besparen. Daarnaast krijgen leveranciers de kans zich bij de bijeenkomst te presenteren met producten die zij verkopen om energie te besparen.

Subsidie

Gedeputeerde Den Heyer gaf op vrijdag tijdens het programma Bon Informá aan dat de subsidie voor de lagere inkomens nog steeds van kracht is. Burgers die daarvoor in aanmerking komen kunnen, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan, alsnog een aanvraag indienen voor de subsidie.

