Politie & Justitie Marechaussee deelt boetes uit bij verkeerscontrole op luchthaven Redactie 16-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Woensdagmiddag heeft de Koninklijke Marechaussee een verkeerscontrole gehouden op het terrein van de luchthaven. Het doel van de controle was om de verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren.

In totaal zijn 19 boetes uitgedeeld. De meeste boetes (11) waren voor het niet dragen van een gordel. Verder kregen bestuurders boetes voor het rijden zonder rijbewijs of zonder verzekeringspapieren. Een scooter zonder kenteken werd in beslag genomen en naar het politiebureau gebracht. De bestuurder kreeg daarnaast een boete omdat hij geen helm droeg.

0