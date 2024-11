Overheid Bestuurscollege Bonaire gaat in beroep tegen ingrijpen Rijksvertegenwoordiger bij vuilstort Hans Hofstra 16-11-2024 - 3 minuten leestijd

Het volledige bestuurscollege gaf vrijdag tekst en uitleg aan de pers.

KRALENDIJK – Gezaghebber John Soliano heeft in een officiële verklaring gereageerd op de aanhoudende afvalproblematiek rondom de vuilstortplaats bij Lagun. Hij benadrukt dat de veiligheid, volksgezondheid en bescherming van de natuur alleen kunnen worden gegarandeerd door een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Ook liet hij weten dat het bestuurscollege in beroep gaat tegen het besluit van de rijksvertegenwoordiger omtrent de problematiek bij de vuilstort.

De gezaghebber liet in zijn verklaring weten dat de vuilstortplaats bij Lagun kampt met ernstige problemen zoals biomedisch afval, asbest, ondergrondse brandhaarden en de opslag van olie. Deze kwesties bedreigen niet alleen de volksgezondheid, maar ook het milieu op Bonaire. Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is zich bewust van de ernst van deze situatie en heeft een spoedtraject ingezet om de problemen aan te pakken.

Volgens de gezaghebber is er in augustus 2024 een ‘voornemen last onder bestuursdwang’ opgelegd aan Selibon, het verantwoordelijke afvalverwerkingsbedrijf. Selibon heeft vervolgens actie ondernomen om de meest urgente problemen op te lossen. Wat het bedrijf nog niet heeft afgerond, zal volgens afspraak door het OLB zelf worden opgepakt. Ook laat hij weten dat het OLB samenwerkt met Royal Haskoning, een toonaangevend Nederlands adviesbureau, om een integraal en duurzaam afvalverwerkingsplan te ontwikkelen.

Interventie van de Rijksvertegenwoordiger

Op 13 november 2024 uitte de waarnemend Rijksvertegenwoordiger in een brief de intentie om in te grijpen. Hij stelde voor om de verantwoordelijkheid voor vergunningverlening, toezicht en onderhoud van afvalverwerking over te nemen van het Bestuurscollege. Deze stap is gebaseerd op een inspectierapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), opgesteld na een bezoek van 27 tot 30 augustus van dit jaar.

Op 15 november 2024 werd dit besluit officieel aan het OLB overhandigd. De Rijksvertegenwoordiger neemt hiermee de regie over het afvalbeheer bij Lagun over. Het Bestuurscollege heeft daarop aangegeven in beroep te gaan tegen dit besluit. Gezaghebber Soliano vindt dat een intensievere samenwerking met het Bestuurscollege op zijn plaats was geweest: “Het openbaar lichaam Bonaire had graag gezien dat de waarnemend Rijksvertegenwoordiger meer tijd had genomen om met ons samen te werken aan een gezamenlijke oplossing.”

Samenwerking voor duurzame oplossingen

Ondanks de juridische stappen blijft de focus van het OLB op samenwerking en het vinden van oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn. De gezaghebber onderstreept dat een gezamenlijke aanpak van cruciaal belang is: “Het probleem moet met spoed worden opgelost. De oplossing ligt in samenwerking tussen alle betrokken instanties. Alleen door onze krachten te bundelen kunnen we een veilige en duurzame toekomst voor Bonaire waarborgen.”

