BBT streeft naar meer hernieuwbare energie met nieuw wind- en zonnepark

Volgens BBT-directeur Waltenberg zijn nog flinke stappen nodig

KRALENDIJK – Bonaire Bon Transition werkt, naast de realisatie van een nieuwe faciliteit voor de veilige opslag van brandstoffen, ook aan een meer diverse en duurzame energie-infrastructuur voor het eiland.

Zo wil BBT voor 50% participeren in een nieuw windpark, dat wordt ontwikkeld door ContourGlobal Bonaire. Dit grote project moet niet alleen de groeiende energiebehoefte op Bonaire ondersteunen, maar ook de afhankelijkheid van brandstoffen verminderen.

Het geplande windpark, dat hoogstwaarschijnlijk gerealiseerd zal worden op de locatie van het huidige windpark, zal de productiecapaciteit flink verhogen. Het doel is om het nieuwe park eind 2026 operationeel te hebben. Zodra het windpark functioneert, zal het in staat zijn een aanzienlijk deel van de elektriciteitsvraag van Bonaire op te vangen.

De realisatie van het project brengt logistieke uitdagingen met zich mee rondom het vervoer van de grote windturbines naar Bonaire. Dit vraagt om nauwkeurige samenwerking en grondige voorbereiding. Hier wordt, volgens BBT, wordt achter de schermen hard aan gewerkt. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Naast het windmolenpark heeft BBT de intentie om te participeren in de aanleg van een tweede zonnepark. Dit zonnepanelenpark moet verder bijdragen aan een stabiele energievoorziening, met name in periodes waarin de windkracht beperkt is.

Hernieuwbare energie

Directeur Walter Wattenberg van BBT benadrukt het belang van deze projecten: “Bonaire groeit snel en heeft steeds meer energie nodig. Tegelijkertijd moet de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zo veel mogelijk afgebouwd worden. Er zijn dus grote stappen nodig op het gebied van hernieuwbare energie.”

