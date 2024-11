Sint Maarten Zeven jaar na Irma is de luchthaven van Sint-Maarten helemaal hersteld Redactie 15-11-2024 - 2 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Na zeven zware jaren sinds de verwoesting door orkaan Irma in 2017, ging gisteren officieel de nieuwe terminal van de Prinses Juliana-luchthaven op Sint-Maarten open. De heropening werd bekroond door prinses Beatrix, die met het onthullen van een plakkaat het begin van een nieuw tijdperk inluidde voor zowel het eiland als de luchthaven. Het is de tweede keer dat Beatrix de luchthaven opent, in 2006 deed ze dat ook al, na de modernisering van de luchthaven die haar moeder Juliana in 1944 opende.

De verwoesting door Irma bracht immense schade toe: de orkaan met windsnelheden van ruim 300 kilometer per uur vernielde daken en muren, waardoor de terminal volledig werden blootgesteld aan de elementen. Met een investering van ruim 200 miljoen euro is de nieuwe luchthaven nu ontworpen om orkanen van uitzonderlijke kracht, zoals Irma destijds, te weerstaan.

Brian Mingo, de ceo van de luchthaven, stond voor grote uitdagingen bij de wederopbouw. “Toen ik in 2019 begon, was er nog steeds niets gebeurd. Ik besefte al snel dat het probleem groter was dan ik had verwacht.” Expertise was er nauwelijks. “Veel mensen hadden huis en haard verloren en waren weggegaan van het eiland. Bovendien hadden de mensen van de luchthaven wel kaas gegeten van het runnen van een airport, maar niet van het compleet opnieuw herbouwen ervan.”

Steun uit Nederland

Mingo schakelde de hulp in van Nederlandse experts, waaronder Schiphol, om een gestructureerd herbouwplan op te zetten dat in samenwerking met de Wereldbank werd gerealiseerd. Het Rijk betaalde. Ondanks tegenslagen als de coronapandemie hield Mingo vast aan zijn aanpak om een vervoershub voor de regio aan te leggen.

Nederlandse bedrijven als Royal Schiphol Group en Ballast Nedam werkten mee aan de bouw. KLM, die al decennia vliegt op het eiland, leverde logistieke ondersteuning en expertise. Ballast Nedam hielp bij de herbouw van de terminal.

Met de nieuwe terminal hoopt de luchthaven jaarlijks tussen de 1,5 en 2 miljoen passagiers te ontvangen, wat zowel voor toerisme als de lokale economie een stimulans betekent. Mingo benadrukt de strategische rol van de luchthaven als economische levenslijn voor Sint-Maarten en de omliggende eilanden, waarmee dit project de heropleving van het eiland verder moet ondersteunen.

