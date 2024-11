Evenementen Sinterklaas en 60 Pieten brengen spektakel naar Bonaire Redactie 15-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Zet 23 november alvast in je agenda, want Sinterklaas en zijn 60 Pieten maken hun grote entree op Bonaire. Dit jaar zorgt een frisse, enthousiaste organisatie onder leiding van Yurell de Caster en Sendion Balentin, samen met Fundashon The Dreamers en Grupo Alegria, voor een feestelijke intocht om niet te vergeten.

Met als thema “Sport” hebben de Pieten een spectaculaire show voorbereid die jong en oud zal verrassen en entertainen. Iedereen is welkom om dit vrolijke en gezellige evenement bij te wonen.

0