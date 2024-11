Overheid Openbaar Lichaam Bonaire voornemens erfpachtgrond uit te geven voor ouderenopvang Redactie 15-11-2024 - 1 minuten leestijd

Schets van het betreffende terrein. Illustratie: OLB

KRALENDIJK – Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft de intentie om grond uit te geven voor een ouderenopvangproject. Het gaat om twee percelen, inclusief het gebouw ‘Magasina di Rei Amboina’, beschikbaar gesteld aan de ‘Stichting Zorg en Welzijn Groep’ (ZW-Groep) en Fundashon Cocari II.

Deze percelen bevinden zich in het gebied tussen Kaya Mendelssohn, Kaya Anna, Kaya Calixta en Kaya Sonmontuno.

De ZW-Groep heeft de opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gekregen om plannen voor ouderenzorgfaciliteiten op Bonaire uit te werken. Samen met Cocari II werkt de ZW-Groep momenteel aan dit belangrijke project voor de Bonairiaanse gemeenschap. Het project draagt de naam ‘Nos Bario’.

Bezwaar

OLB heeft tevens medegedeeld dat burgers bezwaar kunnen maken tegen deze intentie, bijvoorbeeld omdat zij zelf interesse hebben. Dit moet echter binnen 20 dagen worden gedaan. Dit kan enige complexiteit met zich meebrengen, omdat deze kennisgeving via een kort geding moet worden ingediend.

Degenen die meer informatie willen over dit proces, of die andere vragen hebben, kunnen contact opnemen met de directie van Planning en Ontwikkeling via [email protected].

