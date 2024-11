Overheid Meerdere bedrijven dingen mee in aanbesteding nieuwe brandstofterminal Bonaire Redactie 15-11-2024 - 1 minuten leestijd

Een basisontwerp voor het nieuwe brandstofpark, met 8 tanks van elk 1000 kubieke meter. Illustratie: BBT

KRALENDIJK- Er zijn meerdere inschrijvingen binnengekomen voor de aanbesteding van de nieuwe terminal die Bonaire Bon Transition zal gaan realiseren. Dat schrijft het bedrijf in haar meest recente nieuwsbrief.

Momenteel worden de inschrijvingen beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. De selectie van de winnende bieder wordt verwacht tegen het einde van dit jaar.

De aanbesteding staat open voor bedrijven met ervaring in het detailontwerp en de bouw van moderne brandstofterminals. In de selectieprocedure wordt uitgebreid aandacht besteed aan veiligheidsmaatregelen en duurzaamheidsaspecten. Inschrijvende partijen worden aangemoedigd om zoveel mogelijk samen te werken met lokale bedrijven.

Noodzaak

Een nieuwe terminal voor brandstoffen voor lokaal gebruik, vliegverkeer en lokale energieopwekking is noodzakelijk, gezien de bestaande opslaglocaties verouderd zijn. Dit brengt risico’s met zich mee voor mens, dier en milieu.

Ondanks dat ook wordt ingezet op hernieuwbare energie, blijft er behoefte aan veilige opslag voor brandstoffen. In de toekomst kunnen ook biobrandstoffen worden opgeslagen in de terminal.

