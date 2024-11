Natuur Lionfish Derby 2024 in Washington Slagbaai National Park Hans Hofstra 15-11-2024 - 2 minuten leestijd

Lionfish Derby2023 | Foto - Casper Douma

KRALENDIJK – Op 30 november organiseert STINAPA de jaarlijkse Lionfish Derby, een evenement dat dit jaar bijzonder is omdat deelnemers voor het eerst sinds de sluiting weer in het Washington Slagbaai National Park mogen duiken.

Sinds 1 mei 2023 is het park gesloten voor duikers vanwege de bescherming en het herstel van de koraalriffen, waarbij STINAPA speciale maatregelen heeft genomen zoals het aanbrengen van antibiotica op de riffen om deze te beschermen tegen Stony coral tissue loss disease. Voor de Derby, die bedoeld is om de populatie invasieve koraalduivel (lionfish) te beheersen, wordt er echter een uitzondering gemaakt.

Waarom de koraalduivel?

De koraalduivel is een invasieve soort die het ecosysteem van Bonaire bedreigt. Door middel van deze jaarlijkse wedstrijd probeert STINAPA de populatie te beheersen en bewustzijn te creëren rondom het probleem. Hoewel duiken in het park tijdelijk verboden is om de gezondheid van de riffen te beschermen, onderstreept dit evenement het belang van gecontroleerde jacht op de koraalduivel.

Lionfish derby

Afgelopen jaar werden er 80 exemplaren gevangen door negen teams die mee deden. De Derby begint om 7:00 uur bij de ingang van het park, en teams moeten uiterlijk om 16:00 uur terug zijn om hun vangst te laten tellen. Elk team bestaat uit twee jagers en een spotter, en er mogen maximaal 15 teams deelnemen. Alleen de eerste 15 aanmeldingen worden geaccepteerd, dus wie wil meedoen, moet snel zijn. Aanmeldingen kunnen gedaan worden bij de natuurorganisatie.

0