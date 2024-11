Sport & Vrije tijd Bonaire verliest belangrijke wedstrijd in Nations League Hans Hofstra 15-11-2024 - 1 minuten leestijd

Bonaire verliest de vijfde wedstrijd in de Nations League. Foto: Chuda de Jongh

SAN SALVADOR – Bonaire heeft de vijfde wedstrijd in de Nations League niet gewonnen. In en tegen El Salvador werd er met 0-1 verloren. Zondag speelt Bonaire de laatste wedstrijd. Tegen Saint Vincent & Grenadines zal de ploeg een resultaat willen halen om handhaving in League B veilig te stellen.

Lange tijd bleef het op donderdagavond spannend in San Salvador. Bonaire bood goed tegenstand tegen de koploper in de poule. Toch was het El Salvador die het beste van het spel had. De ploeg kreeg een legio aan kansen. Ook het meeste balbezit was aan de zijde van de thuisploeg. Het duurde tot de 83ste minuut voordat het verschil werd gemaakt. Styven Vásquez schoot onberispelijk raak voor El Salvador.

Doordat Saint Vincent & Grenadines op dezelfde dag van Montserrat had gewonnen, blijft de spanning in de groep bestaan. Bonaire heeft vier punten en Montserrat heeft er drie. Komende zondag speelt Bonaire de laatste wedstrijd. Mochten zij winnen van Saint Vincent & Grenadines, dan is handhaving in league B een feit.

