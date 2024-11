Nieuws van Bonaire BES-eilanden blijken succesvol bij verweer tegen belastingplan 2025 Redactie 15-11-2024 - 2 minuten leestijd

Archieffoto: Jaap Kos bespreekt de bezwaren van de eilanden tegen het Belastingplan BES 2025 in de eilandsraad. Foto: Eilandsraad

KRALENDIJK- Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn, wellicht tegen de initiële verwachting in- succesvol gebleken in hun verweer tegen de voorgenomen belastingplannen die waren voorgesteld in de Belastingwet BES 2025.

Een amendement, ingediend door ChristenUnie, Groen Links en D66 om de diverse belastingmaatregelen voorlopig nog niet door te voeren, werd op donderdag aangenomen door een kamermeerderheid van 89 stemmen. Dit ondanks een gemotiveerd advies van financiënminister Eelco Heinen om het amendement niet aan te nemen.

Het oorspronkelijke Belastingplan 2025 bevatte een structurele verhoging van de belastingvrije som voor alle inkomens. De bedoeling was echter alleen om iets te doen voor de inkomens die het echt nodig hebben. Ter compensatie werden daarnaast daarom een reeks lastenverzwarende maatregelen voorgesteld om het onbedoelde voordeel weer bij de hoge inkomens weg te halen, maar die belastingverhogingen blijken ook huishoudens te raken die minder verdienen dan het Nibud had berekend in het kader van het rapport ‘Een waardig bestaan’ van de commissie-Thodé over de armoedeproblematiek.

Door de eilanden zijn verder zorgen geuit over de stapsgewijze lastenverzwaring voor de hotelsector en is erop gewezen dat de voorgestelde verhoging van de belasting op winstuitkeringen ook kleine ondernemers met een B.V./N.V. raakt die in hun eigen bedrijf meewerken, zoals schoonmakers en tuiniers met één of enkele werknemers.

Trendbreuk

Kiescollegelid en belastingdeskundig Jaap Kos, die zich er de afgelopen maanden intensief mee bezig heeft gehouden met het vraagstuk, is verheugd over de actie van de Haagse politieke partijen en het behaalde succes.

“Dit is een trendbreuk met het verleden, zelfs als het amendement het onverhoopt niet haalt. De tijd dat Belastingwetgeving voor Caribisch Nederland in Den Haag als hamerstuk wordt afgehandeld is definitief voorbij. Hiermee laten kamerleden zien dat de stem van het volk uit Caribisch Nederland volwaardig meetelt”, aldus Kos.

De belastingverhogende maatregelen zijn nog niet van de baan, maar in elk geval is nu bereikt dat er een gedegen studie gaat plaatsvinden naar de effecten van de voorgestelde maatregelen, alvorens deze worden ingevoerd.

