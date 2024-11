Sport & Vrije tijd Laatste kans voor Bonaire in Nations League: Handhaving en promotie op het spel Hans Hofstra 14-11-2024 - 3 minuten leestijd

Marshelon Pourier zal vanavond zijn ploeg als aanvoerder bij de hand moeten nemen om El Salvador te verslaan. Foto: Chuda de Jongh

SAN SALVADOR – Het Bonairiaanse voetbalelftal speelt de komende dagen zijn laatste wedstrijden voor de Nations League. In de stad San Salvador speelt het eerst tegen El Salvador. Drie dagen later staat Saint Vincent & Grenadines op het programma. Volgens aanvoerder Marshelon Pourier staat er veel op het spel. Het grote doel is lijfsbehoud in League B. Maar stiekem wordt er ook nog gekeken naar promotie naar de A-league.

“We hebben vanaf het begin van de Nations League een duidelijk doel gesteld,” zegt Pourier. “Het handhaven in League B is ons primaire doel, maar als we tweede kunnen worden en ons kwalificeren voor de Gold Cup-voorronde, zou dat een fantastische prestatie zijn.” Bonaire staat na vier gespeelde wedstrijden op de derde plaats. In totaal hebben zij vier punten behaald. Koploper is El Salvador. Zij hebben negen punten. Saint Vincent & Grenadines heeft er zeven. Montserrat staat laatste en heeft er nog maar drie.

Strategie aanpassen

De spanning in de poule is voelbaar na hun recente 1-0 overwinning tegen Montserrat. Het was de eerste overwinning voor Bonaire in League B van de Nations League. Met deze overwinning op zak lijkt de ploeg met veel vertrouwen richting de volgende opponent te gaan. Aanvoerder Pourier benadrukt de noodzaak van een sterke tactische benadering voor de aankomende wedstrijd tegen El Salvador. “We spelen vanavond tegen El Salvador. Eerder hebben we al tegen hen gespeeld en we weten hoe ze opereren. Ik vind dat zij een sterk team hebben dat vooral verdedigend goed staat. Het is belangrijk dat we onze strategie aanpassen en proberen drie punten te behalen. Dit is vorige keer net niet gelukt.”

Meer kwaliteit op Bonaire

Het team van Bonaire heeft het afgelopen jaar volgens de aanvoerder aanzienlijke vooruitgang geboekt. “Sinds onze promotie naar League B vorig jaar, hebben we enorme stappen gezet,” legt Pourier uit. “Er is meer kwaliteit binnen de selectie gekomen en we zijn echt een hechter team geworden.”

Als aanvoerder speelt Pourier een cruciale rol in het samenbrengen van een team waarvan de spelers over de hele wereld verspreid zitten. “Het is een uitdaging om iedereen op één lijn te krijgen, vooral omdat veel van onze spelers in het buitenland voetballen, zoals ikzelf in Nederland. Maar de band die we hebben opgebouwd, is sterk en dat helpt ons enorm.”

De eerste wedstrijd van Bonaire tegen El Salvador vindt vanavond plaats, gevolgd door een ontmoeting op zondag met Saint Vincent & Grenadines. Wanneer Bonaire twee keer zou winnen, zou rechtstreekse promotie naar League A mogelijk zijn. Pourier kijkt met vertrouwen naar de toekomst: “Promotie naar League A zou geweldig zijn, maar we moeten ons eerst concentreren op de uitdagingen van vandaag.”

