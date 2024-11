Algemeen Chaos door overvolle parkeerplaats bij Flamingo International Airport op Bonaire Hans Hofstra 14-11-2024 - 1 minuten leestijd

Er onstaat een file bij de slagboom van het vliegveld.

KRALENDIJK – Op woensdagmiddag 13 oktober ontstond er grote file bij Flamingo International Airport op Bonaire. Het was een drukte van belang bij de slagboom die toegang geeft tot de parkeerplaats van het vliegveld toen het vliegtuig van TUI net was geland. De parkeerplaats raakte snel overvol, waardoor auto’s die arriveerden gedwongen werden in de rij te staan. Het gebrek aan vertrekkende voertuigen zorgde ervoor dat de file niet bewoog, waardoor de situatie steeds nijpender werd.

Zelfs de Koninklijke Marechaussee ondervond problemen om de parkeerplaats te bereiken door de opstopping. Door de lange file ontstonden er ook chaotische verkeerssituaties op de EEG-boulevard. Auto’s die de afslag naar het vliegveld wilden nemen, konden deze niet meer bereiken door de opstopping op de weg. Ook was het moeilijk om ergens anders een parkeerplaats te vinden.

Het probleem werd verergerd doordat eerder dit jaar een deel van de EEG-boulevard werd afgesloten voor werkzaamheden. Veel bezoekers van het vliegveld parkeerden hun auto op dit stuk van de weg, maar door de afsluiting is dit nu niet langer mogelijk. De parkeerdrukte op het vliegveld neemt daardoor alleen maar toe.

