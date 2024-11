Overheid Bestuurscollege Bonaire uit bezwaar tegen direct ingrijpen Rijksvertegenwoordiger bij Selibon Redactie 14-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het Bestuurscollege van Bonaire heeft verbaasd gereageerd op het voornemen van Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond om via directe ingreep toezicht en handhaving over afvalverwerker Selibon, de faciliteit bij Lagun over te nemen.

In de brief gedateerd op 13 november 2024 betoogt het College dat de maatregel, gebaseerd op vermeende nalatigheid, de al ingezette verbeteracties onterecht terzijde schuift en een effectieve samenwerking belemmert.

Volgens het BC zijn sinds haar aantreden in oktober 2023 diverse maatregelen genomen om de afvalproblematiek aan te pakken, zoals de aanstelling van een nieuwe directeur voor Selibon, wekelijkse inspecties en intensievere samenwerking met Nederlandse instanties. Het college benadrukt dat verdere stappen reeds gepland zijn in samenwerking met onder meer de Omgevingsdienst NL.

Niet passend

Het Bestuurscollege stelt dat de directe ingreep (Fase 6) volgens het beleidskader bij taakverwaarlozing niet past, aangezien Fase 3 (verscherpt toezicht) een beter platform biedt voor samenwerking en controle op de genomen maatregelen.

Het BC vraagt de Rijksvertegenwoordiger om deze samenwerking alsnog voort te zetten onder Fase 3, zodat duurzame oplossingen stap voor stap bereikt kunnen worden.

