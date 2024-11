Dieren Stilte over autopsie krokodil leidt tot speculatie Hans Hofstra 13-11-2024 - 2 minuten leestijd

Archieffoto: De krokodil na de vangst in zijn nieuwe verblijf - foto Liselotte van Wagensveld - Gustenhoven

KRALENDIJK – De mysterieuze dood van een krokodil op Bonaire houdt de gemoederen bezig. Sinds 29 oktober is bekend dat de krokodil, waar wekenlang intensief naar werd gezocht, dood is verklaard. Er werd aangekondigd dat er een autopsie zou plaatsvinden om de doodsoorzaak vast te stellen. Echter, de autoriteiten hebben sindsdien weinig tot niets losgelaten over de uitkomst van het onderzoek, wat leidde tot speculatie en verwarring.

Na de vangst van het dier werd een foto gedeeld op sociale media, waarop een trotse medewerker van natuurorganisatie Stinapa te zien is, poserend bij de gevangen krokodil. Dit leidde tot vragen over de behandeling van het dier. Stinapa interim-directeur liet op de dag van de vangst weten: “We weten nog niet hoe het dier gaat reageren op deze stressfase”

Sindsdien heerst er een raadselachtige stilte rondom het autopsierapport. Autoriteiten hebben aangegeven dat de media uiteindelijk de conclusies mogen inzien, maar dat het volledige rapport niet openbaar wordt gemaakt. Er circuleren zelfs berichten dat het rapport al meerdere malen is doorgestuurd naar gezaghebber John Soliano, maar volgens de communicatieafdeling van het Openbaar Lichaam Bonaire zou hij het document nog niet hebben ontvangen.

Sjon van Essen, interim-directeur van Stinapa, verklaarde tijdens de zoektocht naar de krokodil als aanspreekpunt te fungeren. Na de vangst was Van Essen echter onbereikbaar voor commentaar, ondanks herhaalde pogingen van Bonaire.nu om opheldering te krijgen.

