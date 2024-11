Nieuws van Bonaire Sint-Eustatius bereidt herbegrafenis voor van overblijfselen tot slaafgemaakten: Gemeenschap eert hun geschiedenis Harald Linkels 13-11-2024 - 2 minuten leestijd

Vrijwilligers hebben inmiddels 66 kisten in elkaar gezet voor het herbegraven van tot slaaf gemaakte voorouders. Foto: SCHIC

ORANJESTAD- In de afgelopen maanden is er door de gemeenschap van Sint-Eustatius gewerkt aan de constructie van grafkisten voor de herbegrafenis en herdenking van 69 voorouderlijke overblijfselen.

De overblijfselen, opgegraven bij de 18e-eeuwse Golden Rock-plantage, behoren tot tot slaaf gemaakte mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de periode van slavernij. De bouw van de kisten, onder leiding van timmerman Julian Bass, was een gezamenlijk proces waaraan meer dan 20 vrijwilligers deelnamen, waaronder mannen, vrouwen en kinderen uit de gemeenschap.

In totaal zijn er 66 kisten met de hand vervaardigd, in plaats van 69, omdat sommige overblijfselen samen begraven werden. In de gemeenschap wordt het bouwproces niet alleen gezien als een fysieke taak maar ook als een diepe, spirituele ervaring. Samen kisten maken voor de voorouders, brengt veel betrokken een gevoel van eerbied en verbondenheid en versterkte de band met het gedeelde verleden en de zielen die nu hun laatste rustplaats zullen vinden.

Het project is een samenwerking tussen Statia Cultural Heritage Implementation Committee, de Historical Foundation, de St. Eustatius Afrikan Burial Ground Alliance en diverse andere vrijwilligers uit de gemeenschap van het eiland. Het gezamenlijke eerbetoon wordt van grote waarde en emotioneel belang geacht voor de inwoners, die door het project hun voorouders en de gedeelde geschiedenis op een respectvolle manier kunnen eren.

Land en monument

Momenteel werkt het bestuurscollege van het eiland aan de toewijzing van een stuk land voor de herbegrafenis, waarna een ceremonie zal plaatsvinden om de voorouders een waardige rust te kunnen geven.

Ook zijn er nog gesprekken gaande met een mogelijke geldschieter om de constructie van een herdenkingsplek te financieren, een tastbaar symbool van respect en herinnering voor de gemeenschap en de toekomstige generaties.

