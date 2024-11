Sport & Vrije tijd Bobbi-Lynn de Jong (14) behaalt indrukwekkende vierde plaats op PWA WK Foil Slalom Hans Hofstra 13-11-2024 - 3 minuten leestijd

Bobbi-Lynn de Jong werd vierde in het eindklassement. Foto: PWA / John Carter

YOKOSUKA – Bobbi-Lynn de Jong heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd op het officiële Professional Windsurfers Association (PWA) WK Foil Slalom. De voor Bonaire uitkomende windsurfster werd afgelopen week in het Japanse Yokosuka achtste, waarmee zij als vierde in het totaalklassement eindigde.

Dat De Jong vierde is geworden over een heel seizoen is een prestatie op zich. Zij is namelijk met haar veertienjarige leeftijd de jongste van allemaal. De windsurfster deed dit seizoen aan elk PWA-evenement mee. Eerder dit jaar liet De Jong al zien mee te kunnen met de beste windsurfsters van de wereld. In Fuerteventura (7) en Sylt (4) liet zij haar kunsten al zien. Ook werd De Jong eerder dit jaar Wereldkampioen op de foil en fin bij de jeugd. Deze prijzen zijn door de PWA nog niet uitgereikt.

Vrieswijk doet het niet

Amado Vrieswijk leek er dit jaar meer moeite mee te hebben op het onderdeel Foil Slalom. Op het onderdeel waar het surfboard boven het water lijkt te zweven, werd de vice-wereldkampioen van afgelopen seizoen zesde. Tijdens de laatste World Cup in Japan waren er nog kansen voor hem. Hier kwam Vrieswijk niet verder dan een negende plaats. Amado Vrieswijk mist het podium in Japan. Foto: PWA / John Carter

Geen prijzen voor Bonaire

Met een negende plaats voor Vrieswijk en een vierde voor De Jong, zit het PWA surfseizoen voor Bonaire erop. Taty Frans werd afgelopen seizoen vijfde op het spectaculaire onderdeel Slalom X. Amado Vrieswijk deed ook mee op dit onderdeel en werd achtste. Naast de vierde plaats voor Bobbi-Lynn de Jong op het onderdeel Foil Slalom werd zij ook nog negende bij de Slalom X.

Bij de freestyle men was Youp Schmit de beste Bonairiaan. Hij werd vijfde. Vrieswijk (14) en Thode (16) vielen buiten de top-10.

