Evenementen Unieke markt met handgemaakte producten gemaakt door gedetineerden Redactie 12-11-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op donderdag 30 november organiseert de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) haar jaarlijkse Markt en Expo. Iedereen op Bonaire is welkom om kennis te maken met de handgemaakte creaties van gedetineerden. De markt, ooit begonnen als een kleine schilderijenexpositie, is inmiddels uitgegroeid tot een mooi evenement met een grote variatie aan producten.

Dit jaar is bijzonder, omdat directeur Wibo de Vries en coördinator Karel Martis voor de laatste keer betrokken zijn bij de organisatie. Sinds 2013 hebben zij met veel passie gewerkt aan de markt en Expo, waardoor het evenement een bekend fenomeen is geworden. Speciaal dit jaar doet ook de gevangenis van Curaçao mee, wat zorgt voor nog meer bijzondere producten en een mooie samenwerking tussen de gevangenissen.

Bezoekers kunnen op de markt kiezen uit een gevarieerd aanbod aan handgemaakte producten. Er zijn meubels, schilderijen, sieraden, speelgoed en zelfs planten te koop. Ook is maatwerk mogelijk: gedetineerden maken in opdracht bijvoorbeeld hekken, hondenhokken en andere gepersonaliseerde artikelen. Alles wordt zorgvuldig en met vakmanschap gemaakt door de gedetineerden als onderdeel van het programma “Ban pa Kambio”. Dit programma helpt hen met opleidingen en werkervaring, zodat ze na hun detentie beter terug kunnen keren in de samenleving.

De opbrengst van de markt gaat naar nieuwe materialen voor de werkplaatsen, zodat gedetineerden hun vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen.

Kom op 30 november tussen 10.00 en 16.00 uur naar het JICN-terrein op Plantage Aruba en steun de re-integratie van gedetineerden. Ontdek unieke producten en draag bij aan hun toekomst. Voor maatwerk kunt u alvast contact opnemen via [email protected].

