Sport & Vrije tijd Toekomst van Padel op Bonaire: Organisaties zitten in brainstormfase Hans Hofstra 12-11-2024 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – Padel, de snelgroeiende racketsport die een combinatie is van tennis en squash, lijkt ook Bonaire te bereiken. In reactie op deze trend heeft Terrence de Jongh, hoofd van sportorganisatie Indebon, laten weten dat er plannen zijn om de sport naar het eiland te halen. Een masterplan is onderdeel van een bredere visie om verschillende sporten verder te ontwikkelen op Bonaire.

De Jongh ziet padel als een belangrijke aanvulling op het sportaanbod van het eiland. “Padel is booming in de wereld en ook op naburige eilanden zoals Curaçao zie ik dat. De sport is toegankelijk en een sociale sport die jong en oud aanspreekt. De sport groeit wereldwijd en ook hier op Bonaire merken we dat er interesse is. Ook zijn we met Indebon hier over aan het nadenken. We zitten in de brainstormfase. Het is een sport die veel belangstelling hier kan wekken.”

Nieuwe racketsportfaciliteiten

Hoewel er nog geen concrete datum is voor de aanleg van padelbanen, bevestigt De Jongh dat er gesprekken gaande zijn met verschillende betrokken partijen. “We zitten regelmatig met de overheid en andere instanties aan tafel om te kijken waar we de nieuwe faciliteiten kunnen plaatsen. Het is belangrijk dat we een goede locatie kiezen dat past binnen onze bredere visie voor sportontwikkeling op Bonaire,” aldus De Jongh.

Racketsporten hebben hulp nodig

Naast padel kijkt Indebon om andere racketsporten op het eiland ook te helpen. Dit lijkt nodig te zijn. De tennisbanen die Bonaire bijvoorbeeld heeft zijn slecht onderhouden en hebben veel scheuren op de baan. Dit maakt de sport lastig om te beoefenen en geeft tevens onveilige situaties. Wel liet de Bonairiaanse Tennisbond twee weken geleden weten dat zij gaan samenwerken met Eddy’s die twee banen ter beschikking hebben.

Ook de beachtennissers smachten naar meer steun vanuit Indebon. Zij hebben al tijden last van verlichting die niet goed werkt. Het zou zelfs zo erg zijn dat leden zelfs niet eens meer komen trainen. “We willen niet alleen padel, maar ook andere sporten zoals tennis, beachtennis en ook pickleball helpen om verder te groeien. Het probleem met de verlichting bij de beachtennis is bekend. We zijn daar mee bezig. Maar dat gaat helaas niet 1, 2, 3. Het is een proces. Indebon moet met buitenlandse partijen en de overheid werken. Dit gaat niet snel,” aldus De Jongh. “Het gaat erom dat we uiteindelijk een goed gebalanceerd sportaanbod creëren voor de hele gemeenschap.”

Terwijl de plannen zich lijken te ontvouwen, blijft De Jongh optimistisch over de toekomst van sport op Bonaire. “Iedereen in de sportwereld moet positief blijven. De laatste jaren is de sportinfrastructuur hier aanzienlijk verbeterd en dat blijft onze focus liggen. De regering staat achter de groei van sport, en dat is een goede zaak voor de bevolking,” besluit hij.

