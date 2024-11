Overheid Milieu Ongevallendienst gaat effecten brand op vuilstort Bonaire meten Redactie 12-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het ingediende onderzoeksplan voor het uitvoeren van metingen op Bonaire door Milieuongevallen Dienst van RIVM (MOD-RIVM) is goedgekeurd door de Rijksoverheid.

MOD heeft het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) laten weten op woensdag 13 november op Bonaire te kunnen starten. In tegenstelling tot wat eerdere berichten suggereerden, gaat het niet om luchtmetingen. Wel wordt gemeten worden welke stoffen er vanuit de lucht in de omgeving van Landfill terecht zijn gekomen.

Het RIVM gaat op verschillende plekken rond de afvalstortplaats onderzoek doen om meer duidelijkheid te krijgen over schadelijke stoffen die mogelijk in de omgeving terecht zijn gekomen. Het RIVM gaat hiervoor stof opvegen (veegmonsters) en neemt monsters van de bodem en vegetatie.

Analyse

In Nederland worden deze monsters geanalyseerd op de aanwezigheid van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolstoffen), dioxine en zware metalen. Deze informatie geeft inzicht in wat op dit moment de mogelijke risico’s zijn voor de gezondheid van mensen en het milieu in de omgeving van de afvalstortplaats.

