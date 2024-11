Politie & Justitie Twee verdachten aangehouden na dodelijke schietpartij op Bonaire Redactie 11-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – In de zaak rond de dodelijke schietpartij op het terrein van de voormalige Sint Bernardusschool aan de Kaya L.D. Gerharts heeft de politie in de nacht van maandag 11 november twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man met de initialen J.L.C. en een 41-jarige man met de initialen R.E.E.B. De politie doet op dit moment uitgebreid onderzoek naar hun betrokkenheid bij het incident.

De schietpartij vond plaats op zondagavond 10 november rond 21:55 uur. Het slachtoffer, een 20-jarige man met de initialen I.A.d.P., werd bij aankomst van de politie en ambulance dood aangetroffen. De man, geboren op 16 januari 2004 op Bonaire, had dodelijke verwondingen opgelopen door een schotwond.

KPCN roept de gemeenschap op om hulp te bieden in dit onderzoek. Personen die iets verdachts hebben gezien in de buurt van de voormalige school of die meer informatie hebben over het incident, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie via de telefoonnummers 715 8000 of 717 8000. Informatie kan ook anoniem worden doorgegeven via de tiplijn.

1.703