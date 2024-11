Sport & Vrije tijd Team Bonaire klaar voor Aruba Open met meer dan 60 spelers Hans Hofstra 11-11-2024 - 1 minuten leestijd

Bonaire is goed vertegenwoordigd tijdens de Beachtennis Aruba Open.

ORANJESTAD – De beachtennissers van Bonaire starten vandaag met de Aruba Open beachtennis kampioenschappen. De spelers en speelsters zullen tot en met 17 november gaan strijden om het kampioenschap. Bonaire is in totaal met 60 spelers richting Aruba afgereisd.

Het lijkt erop dat beachtennis op Bonaire flink in de lift zit. Het aantal van 60 deelnemers in Aruba is opmerkelijk. Afgelopen jaar reisde de groep met maar 40 spelers af.



