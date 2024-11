Politie & Justitie Schietpartij met dodelijke afloop in het centrum van Kralendijk Redactie 11-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Een schietpartij heeft op zondagavond, vlak voor de klok van 10 uur, het leven gekost aan een 21-jarige man.

De schietpartij vond plaats aan de Kaya L.D. Gerharts, ter hoogte van de voormalige Sint Bernardusschool. Volgens de woordvoerder van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) ligt het slachtoffer op het terrein van de voormalige school.

Een onderzoek naar de toedracht was op zondagavond nog volop gaande.

Incidenten

De afgelopen maanden hebben zich diverse schietincidenten voorgedaan op het eiland, maar tot nog toe zonder dodelijke afloop. Het aantal illegale wapens dat op het eiland in omloop is, is een punt van zorg.

