Nieuwe wijkagent voor Rincon Redactie 11-11-2024

Bewoners van Rincon en omgeving kunnen bij problemen direct contact opnemen met wijkagent Delanoy. Foto: KPCN

RINCON – Quinlan Delanoy is benoemd tot wijkagent van Rincon. Voortaan kunnen de bewoners van Rincon Delanoy benaderen wanneer ze structurele oplossingen nodig hebben voor problemen die vaak in de wijk voorkomen.

Hierbij kan worden gedacht aan problemen met buren, familieproblemen, geluidsoverlast, of overlast in de wijk. Het werkgebied, is groter dan Rincon alleen en omvat ook nog dat Tra’i Montaña, Sabadeco, toeristenweg, Playa Grandi, Gotomeer en omgeving, het Washington-Slagbaai nationale park en de omgeving daarvan.

Volgens het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) dragen de wijkagenten bij aan een gevoel van veiligheid en rust. Samen met Delanoy zijn er nu in totaal zes wijkagenten op het eiland.

