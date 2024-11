Algemeen Brand bij vuilstort Lagun laait weer op Redactie 11-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – In de nacht van 9 op 10 november is er weer een brand opgelaaid op Lagun. Volgens een woordvoerder van de vuilnisverwerker, gaat het om een restant van een brand die op 5 november jl. ontstond.

“Het gaat om brand in gestort huishoudelijk en grof afval die op 5 november is ontstaan en de afgelopen dagen is afgedekt. Door de regen zijn aan de zijkanten luchtkanalen ontstaan naar het nog gloeiende materiaal eronder en door de wind is dit weer gaan branden”, aldus de woordvoerder.

Het is voor de brandweer en Selibon op dit moment niet mogelijk het terrein te berijden met zwaar materieel omdat het vers aangebrachte materiaal nat en modderig is en de voertuigen wegglijden of vast kunnen komen te zitten.

Verbeterplan

Selibon en de brandweer voerden op zondag overleg over een plan om de situatie te verbeteren. Een gelukkige bijkomstigheid is dat de rook zich door een wind reversal op zondag niet over woonbuurten verspreide, maar richting de lagune dreef.

