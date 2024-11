Overheid Sterk vermoeden dat branden op vuilnisbelt Bonaire worden aangestoken Redactie 10-11-2024 - 1 minuten leestijd

Gezaghebber Soliano doet een oproep op burgers zich te melden met informatie die licht kunnen werpen op de mysterieuze branden.

KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft een steeds sterker vermoeden dat de branden die de afgelopen dagen hebben gewoed op twee vuilstortplaatsen op het eiland opzettelijk zijn aangestoken.

Dat vertelde gezaghebber John Soliano tijdens een speciaal bijeengeroepen persconferentie op zaterdagmiddag. Het is namelijk uitermate onwaarschijnlijk dat er spontaan brand zou uitbreken op beide locaties die vele kilometers bij elkaar verwijderd zijn. Daar komt bij dat de stort te Morotin, vlak bij Rincon, al enige tijd niet meer in gebruik is. Ook dat maakt onwaarschijnlijk dat daar spontaan brand uit zou breken, temeer omdat het de afgelopen dagen flink heeft geregend.

De afgelopen dagen gonst het dan ook van de geruchten, wat er achter de mysterieuze branden zou kunnen zitten.

Melden

Soliano deed tijdens de persconferentie een oproep aan burgers die mogelijkerwijs iets hebben gezien, of informatie hebben die van belang kan zijn, dit te melden bij de autoriteiten. Volgens Soliano zorgen de branden voor onrust op het eiland, hetgeen uiteraard onwenselijk is.

