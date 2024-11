Politie & Justitie Brand bij stortplaats Morotin vrij snel onder controle Redactie 10-11-2024 - 1 minuten leestijd

BKCN rukte snel uit en verklaarde de brand al snel een ‘grote brand’. Foto: RCN

KRALENDIJK- Op 8 november omstreeks 22.40 uur ontving de meldkamer een melding van een brand op de stortplaats Morotin nabij Rincon. Het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) van Rincon is direct uitgerukt en heeft de brand bij aankomst opgeschaald naar een ‘grote brand’, waarna aanvullende voertuigen ter plaatse zijn gebracht.

De brand, die zich op drie locaties binnen de stortplaats bevond, ging om voornamelijk pallets en houtmaterialen. Er waren geen andere brandbare of gevaarlijke stoffen aanwezig die het risico op verdere escalatie verhoogden. De brandweer heeft besloten de vuurhaarden gecontroleerd te laten uitbranden om de situatie effectief te beheersen.

De rook verspreidde zich niet over de wijk Rincon en vormde geen risico voor de omgeving. Twee vuurhaarden zijn inmiddels onder controle en veroorzaken enkel nog lichte rookontwikkeling. De derde vuurhaard is momenteel verder afgedekt en vormt geen risico op uitbreiding. De situatie is momenteel onder controle.

Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden als zij hinder van de rook ondervinden. Voor actuele informatie of vragen kunnen burgers contact opnemen met de meldkamer via het bekende informatienummer. Het BKCN blijft de situatie nauwlettend monitoren en staat paraat voor verdere ontwikkelingen.

