Subsidie beschikbaar voor jonge Caribische onderzoekers Redactie 09-11-2024 - 2 minuten leestijd

Dr Sylvia W. de Groot Foto- Henk Schot

LEIDEN – Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) nodigt studenten en jonge onderzoekers uit het Nederlands-Caraïbisch gebied uit om aanvragen in te dienen voor het Dr. Silvia W. de Groot Fonds. Dit fonds, opgericht ter nagedachtenis aan de in 2009 overleden historica dr. Silvia W. de Groot, biedt financiële ondersteuning voor wetenschappelijke publicaties over de geschiedenis of cultuur van de Caraïben.

Jaarlijks is er een bedrag van €10.000 beschikbaar, te verdelen over één of meerdere aanvragers. De subsidie kan worden gebruikt voor reis- en verblijfskosten, vertaalkosten of publicatiesubsidies. Aanvragen moeten uiterlijk 13 december worden ingediend.

Aanvragen zijn bedoeld voor studenten in de MA- of PhD-fase, of recent afgestudeerden in de geestes- of sociale wetenschappen. Kandidaten dienen afkomstig te zijn uit het Nederlands-Caraïbisch gebied. Daarnaast moeten zij niet ouder zijn dan 45 jaar, of hun laatste academische graad niet langer dan vijf jaar geleden hebben behaald.

Een aanvraag omvat een onderzoeksomschrijving met planning en begroting, waarbij het onderzoek maximaal één jaar na toekenning kan worden uitgevoerd. Voor publicatie- en/of vertaalsubsidie moeten een tijdsplanning, begroting en de betreffende tekst worden meegestuurd. Verder dient een kort curriculum vitae te worden toegevoegd, samen met twee aanbevelingsbrieven van wetenschappers.

Achtergrond

Het fonds is in het leven geroepen om de erfenis van dr. Silvia W. de Groot levend te houden en om wetenschappelijk onderzoek naar de Caraïbische regio, en in het bijzonder de geschiedenis van Marrongemeenschappen, te stimuleren. De Groot heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de studie van de Marrons en andere inheemse gemeenschappen in Suriname en Frans-Guyana. Door middel van dit fonds hoopt KITLV haar werk voort te zetten en jonge onderzoekers te inspireren.

Sinds de oprichting van het fonds hebben verschillende jonge onderzoekers financiering ontvangen om hun werk naar een hoger niveau te tillen. Onder de winnaars bevinden zich projecten die zich richten op onderwerpen zoals de orale geschiedenis van Marrongemeenschappen, de culturele praktijken van inheemse groepen en de invloed van koloniale structuren op de hedendaagse Caraïbische samenleving. Deze projecten hebben niet alleen geleid tot waardevolle publicaties, maar hebben ook bijgedragen aan het behoud van belangrijk cultureel erfgoed en het versterken van de academische band tussen de Caraïben en Nederland.

