Algemeen OLB: ‘Niet langer alle inwoners Bonaire een eigen erfpachtterrein’ Redactie 09-11-2024 - 1 minuten leestijd

Uitzicht over het dorp Rincon. Foto: OLB

KRALENDIJK – Op Bonaire zal het niet langer automatisch zo zijn dat elke inwoner recht heeft op een eigen erfpachtterrein, voor bijvoorbeeld het bouwen van een eigen woning. Daarvoor waarschuwt het bestuurscollege, nu de bevolking van het eiland zo sterk is gegroeid en beschikbaarheid van betaalbare huisvesting een grote opgaaf vormt.

“De wachtlijst voor zowel sociale huurwoningen als erfpachtpercelen waarop men zelf kan bouwen, is lang. De erfpacht wachtlijst dateert zelfs al uit 2011. Er is onlangs veel werk verzet om deze lijst te actualiseren. Denk aan personen die inmiddels zijn overleden, niet meer op Bonaire wonen, een koopwoning hebben verworven, of getrouwd zijn met iemand aan wie al een erfpachtperceel is toegewezen”, zegt gedeputeerde van infrastructuur, Angelica Cicilia. Het Bestuurscollege benadrukt daarin dat elke inwoner recht heeft op passende huisvesting, maar niet automatisch op een erfpachtperceel.

Het Bestuurscollege werkt nu aan een structuurvisie als basis voor nieuwe wetgeving, omdat het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan uit 2010 niet meer volstaat

Opschonen

De eerste stappen zijn inmiddels gezet om de bestaande wachtlijsten op te schonen. In dit kader zijn 85 personen geïdentificeerd die niet langer in aanmerking komen voor een erfpachtperceel. Tegelijkertijd benadert het OLB 60 personen die wél in aanmerking komen. Voor hen zijn er 60 inbreidingskavels beschikbaar op het eiland, gelegen nabij bestaande infrastructuur.

Cicilia is verheugd over de toewijzing van 60 percelen: “Deze percelen zijn het resultaat van een zorgvuldige inventarisatie in bestaande wijken.”

