Tas gestolen bij duikplek ‘Alice in Wonderland’

Politie & Justitie 08-11-2024

KRALENDIJK – Op woensdag 6 november is bij de duikplek ‘Alice in Wonderland’ aan de E.E.G. Boulevard een rugzak gestolen uit een golfcart. De eigenaar was op dat moment even het water in, en tussen 11:15 en 11:30 uur namen onbekenden de witte rugzak mee.

In de tas zaten persoonlijke en waardevolle spullen, zoals een gehoorapparaat, een bril, een zwarte iPhone 13, een roze Samsung S22, een draagbare oplader, kleding en een portemonnee met pasjes en contant geld.

De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de daders, die nog altijd onbekend zijn.

