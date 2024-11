Natuur LVV en Wageningen Marine Research presenteren onderzoeksresultaten visserij Bonaire Redactie 08-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De afdeling Landbouw, Veeteelt en Visserij LVV Bonaire, organiseert op 13 november een bijeenkomst bij Captain Don’s Habitat voor vissers en andere geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomst zullen Wageningen Marine Research (WMR) en Dr. Dolfi Debrot de resultaten presenteren van een recent visserijonderzoek op het eiland. Dit onderzoek biedt belangrijke inzichten in de gezondheid van de visbestanden en de algehele visserijsector van Bonaire.

LVV Bonaire, samen met WMR, is dit jaar begonnen met dit uitgebreide onderzoek om meer te leren over de huidige staat van de visserij en de visbestanden op het eiland. De informatie die wordt gedeeld, is bedoeld om de sector te verduurzamen en samen te werken aan een gezonde toekomst voor de visserij op Bonaire.

LVV benadrukt dat de input van vissers essentieel is voor het ontwikkelen van een plan dat zowel de gemeenschap als het milieu ten goede komt. De bijeenkomst vindt plaats van 19:00 tot 20:30 uur.

670