Sport & Vrije tijd Grote belangstelling voor open dag Pickleball Redactie 08-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De open dag voor Pickleball in de sporthal Jorge Nicolaas was een groot succes. Op zondag 3 november kwamen 29 enthousiaste nieuwkomers bijeen, niet alleen om de sport te ontdekken, maar ook om zelf actief mee te doen.

Tijdens de open dag kregen de aanwezigen een introductie in Pickleball, met clinics voor zowel beginners als gevorderden. Ook konden deelnemers het meteen tegen elkaar opnemen in korte wedstrijdjes.

Inschrijvingen voor het komende toernooi op zondag 1 december zijn inmiddels geopend. Het toernooi start om 8.00 uur en biedt ruimte aan 20 mannen en 20 vrouwen, die in aparte groepen spelen.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de Facebookpagina van Pickleball Bonaire of contact opnemen met de organisatie via Henk Boekhouder op 7808540.

