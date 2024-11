Evenementen Documentaire ‘Uní den Karnaval’ over de geschiedenis van carnaval op Caribische eilanden Redactie 08-11-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Monalisa Domacasse

KRALENDIJK – In Empire Cinema wordt op de elfde van de elfde op feestelijke wijze het Carnaval van Bonaire 2025 ingeluid met de documentaire Uní den Karnaval, gepresenteerd door FuHiKuBo. De film vertelt het verhaal van het Caribische carnaval en laat zien hoe Bonaire dit viert samen met andere eilanden in het Koninkrijk: Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius.

Met mooie beelden en persoonlijke verhalen neemt de documentaire de kijker mee in de unieke geschiedenis van carnaval op de eilanden en de band die hen tijdens dit feest verbindt. Uní den Karnaval is te zien in het Papiaments en Engels, met Engelse ondertiteling.

De vertoning is gratis, maar aanmelden is verplicht via +5997950020.

274