Directie Toezicht en Handhaving Bonaire gaat controles anders aanpakken Redactie 08-11-2024

Het kantoor van DTH in Kralendijk. Foto: OLB

KRALENDIJK – De Directie Toezicht en Handhaving (DTH) op Bonaire voert per 18 november een nieuwe aanpak in voor controles en inspecties. De nieuwe wijze is bedoeld om meer preventief te werk te gaan.

Volgens een persbericht van het Openbaar Lichaam, geeft de nieuwe werkwijze inwoners en ondernemers duidelijkheid over de regels en stimuleert hen om tijdig aan vereisten te voldoen. Hierdoor kunnen overtredingen en sancties voorkomen kunnen worden.

De eerste inspecties gaan plaatsvinden bij de Kaya Industria, waar controleurs zullen letten op de aanwezigheid van de juiste vergunningen en naleving van veiligheidsvoorschriften.

Veiliger en netter

Met deze nieuwe aanpak zegt DTH te streven naar een veiliger en netter Bonaire, waarbij de gemeenschap actief betrokken is bij het naleven van geldende regels.

