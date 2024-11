Overheid Aanvraag luchtmetingen bij brand Bonaire in behandeling Hans Hofstra 08-11-2024 - 2 minuten leestijd

Op donderdag waren er nog steeds rookwolken te zien boven de viuilstortplaats

KRALENDIJK – Na de brand die onlangs uitbrak bij de afvalstortplaats (landfill) op Bonaire, heeft het Openbaar Lichaam Bonaire actie ondernomen. Direct na het incident is er contact gelegd met het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) om luchtmetingen aan te vragen. Deze metingen zijn van belang om vast te stellen welke stoffen mogelijk zijn vrijgekomen en hoe groot het getroffen gebied is.

Het verzoek voor luchtmetingen is momenteel in behandeling bij het LOCC, dat hiervoor samenwerkt met de Milieu Ongevallen Dienst (MOD). Deze diensten zijn verantwoordelijk voor het meten en analyseren van mogelijke schadelijke stoffen in de lucht, zodat de bevolking goed geïnformeerd kan worden over eventuele gezondheidsrisico’s.

Rol van het LOCC en NCC

Het LOCC ondersteunt de crisisbeheersing in het Caribisch deel van het Koninkrijk vanuit Europees Nederland. Deze ondersteuning verloopt in nauwe samenwerking met het Nationaal Crisiscentrum (NCC), dat de centrale coördinatie van deze inzet op zich neemt en fungeert als aanspreekpunt.

Opvallend is dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die in het verleden onderzoek heeft gedaan naar de afvalbrand op Sint Maarten zelf heeft aangegeven nog niet direct betrokken te zijn bij het incident op Bonaire. Het is mogelijk dat het LOCC of NCC later alsnog een direct beroep doet op de expertise van het RIVM.

Het Openbaar Lichaam Bonaire laat weten dat zodra de luchtmetingen plaatsvinden en de resultaten bekend zijn, de bevolking geïnformeerd. Wanneer dit precies zal gebeuren is niet bekend gemaakt.

