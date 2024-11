Politie & Justitie Politie waarschuwt voor ‘WhatsApp take-over’ fraude Redactie 07-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het Cybercrime Team van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) waarschuwt bewoners van Bonaire voor een nieuwe truc van hackers om WhatsApp-accounts over te nemen. De politie ontvangt steeds vaker meldingen van deze vorm van oplichting, waarbij hackers toegang krijgen tot WhatsApp-accounts en vervolgens berichten naar de contacten van het slachtoffer sturen om geld te vragen.

De hacker stuurt via Facebook Messenger een bericht waarin hij vraagt om je telefoonnummer. Dit kan ook afkomstig zijn van een gehackt account van iemand die je kent. Vervolgens vraagt hij je om een zescijferige code door te sturen die je via sms ontvangt. Wanneer je deze code deelt, krijgt de hacker toegang tot jouw WhatsApp-account en stuurt vervolgens betalingsverzoeken naar je contacten.

Wat te doen als je gehackt bent?

Maak een screenshot van de gegevens van de hacker en meld de poging bij de politie. Rapporteer en blokkeer het account dat probeert je te hacken. Voor verdere hulp kun je contact opnemen met de Cybercrime-afdeling van het KPCN via telefoonnummer 715-8000 of per e-mail op cybercrime@politiecn.com.

