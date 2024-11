Nieuws uit Nederland De Nederlandsche Bank geeft half miljoen voor herinneringsplek slavernijverleden Bonaire Redactie 07-11-2024 - 2 minuten leestijd

Fontein werd een jaar geleden teruggekocht door de overheid.

KRALENDIJK – Het project ‘Across the Seas’ op Bonaire heeft een eenmalige financiële steun van 500.000 euro ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB). Met deze bijdrage wordt, volgens de bank, een herinneringsplek gerealiseerd op de voormalige plantage Fontein.

De plek krijgt een monument ter nagedachtenis aan Martis di Katalina Janga, het rolmodel dat in 1834 de opstand van tot slaaf gemaakten op Bonaire begon. Daarnaast wordt een gebouw voor bijeenkomsten opgericht en zijn educatieve projecten gepland voor scholen en de lokale gemeenschap.

Voordat de herinneringsplek op Fontein klaar is voor bezoekers, zullen geïnteresseerden al terechtkunnen in een speciale expositieruimte in het Terramar Museum in Kralendijk. Hier wordt meer inzicht gegeven in het slavernijverleden van Bonaire en het project ‘Across the Seas.’

Verheugd

Arjen de Wolff, bestuursvoorzitter van Across the Seas, reageert verheugd op het nieuws: “We zijn zeer verheugd met het nieuws dat DNB heeft besloten het programma ‘Across the Seas’ te ondersteunen. Het programma is opgezet rond culturele ontwikkeling, historisch bewustzijn en media. Door samenwerking met lokale culturele organisaties, kunstenaars en burgerinitiatieven is dit een project voor de hele gemeenschap van Bonaire.”

De Wolff benadrukt dat er intensief wordt samengewerkt met partners op het eiland en in de regio om duurzame projecten te realiseren, waaronder een herdenkingsplek voor de opstand onder Martis di Katalina Janga, een speciale ruimte in het Terramar Museum, en initiatieven in Rincón en andere wijken. “Samenwerking staat voorop, op Bonaire zelf, tussen Bonaire en de regio, en met Nederland en Europa.”

De stichting verwacht eind november een gedetailleerde presentatie te geven voor pers en publiek, waar ook vragen gesteld kunnen worden.

Excuses

Klaas Knot, President van DNB, bood op 1 juli 2022 namens DNB excuses aan voor haar rol in het trans-Atlantisch slavernijverleden. Om aan deze woorden invulling te geven, heeft DNB vijf miljoen euro vrijgemaakt voor eenmalige bijdragen aan projecten voor educatie en behoud van historisch erfgoed.

