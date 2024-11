Economie Verhuurders wachten op uitspraak rechter: Kortetermijnverhuur op Bonaire in de knel Hans Hofstra 05-11-2024 - 5 minuten leestijd

KRALENDIJK – Bonaire kampt nog steeds met een discussie rondom de kortetermijnverhuur van woningen. Terwijl vijf verhuurders in spanning wachten op de uitspraak van de rechter, laait de discussie over de regelgeving op het eiland weer op. Familie de Graaf, een van de betrokken verhuurders, deelt hun zorgen en ervaringen.

“Wij zijn geen commerciële investeerders,” benadrukt De Graaf. “We zijn gewoon mensen die van Bonaire houden en er graag willen wonen. We hebben ons huis gebouwd met de belofte vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire dat we het mochten verhuren, maar nu voelen we ons in de steek gelaten door de overheid.”

De discussie over kortetermijnverhuur op Bonaire is complex. Verhuurders zoals De Graaf hebben jarenlang hun woningen verhuurd zonder problemen. Echter, de lokale overheid heeft sinds maart 2024 aangegeven strenger te zullen handhaven op de regelgeving die kortetermijnverhuur in bepaalde woongebieden verbiedt.

OLB lijkt wispelturig te zijn

“Toen we ons huis kochten, werd ons verzekerd dat verhuur geen enkel probleem zou zijn,” vertelt De Graaf. “We hebben zelfs bevestiging gehad van het Openbaar Lichaam Bonaire. Maar nu worden we geconfronteerd met dreigbrieven en hoge boetes.” Niet alleen De Graaf en haar familie werd geconfronteerd met ambtenaren van de afdeling handhaving & toezicht van het OLB die tijdens hun bezoek zich niet lieten identificeren. Meerdere verhuurders lieten weten dat de manier van communiceren intimiderend is overgekomen. Voor De Graaf zit er nu niets anders op dan haar woning op dit moment te verhuren aan de lange termijn markt.

Controles alleen in La Palma en Sabal Palm

De impact van de handhaving is voelbaar op het eiland. Veel toeristen kiezen voor een verblijf in een vakantiewoning in plaats van een hotel. Als deze huizen uit de verhuur worden gehaald, kan dit een grote economische impact hebben. “Onze huurders brengen geld in het laatje van lokale bedrijven, ze eten in restaurants en huren duikspullen,” legt De Graaf uit. “Onze vorige huurders proberen ons nog steeds op alle mogelijk manieren nu te bereiken. Op dit moment kiezen onze oude huurders ervoor om in de wijk Sabadeco te huren. Het lijkt er namelijk nu alleen op dat het OLB controleert op kortetermijnverhuur in de wijken La Palma en Sabal Palm. Ook heb ik huurders die mij hebben laten weten niet meer naar Bonaire te komen. Zij zien er namelijk niets in om in een resort te verblijven.” In een eerdere reactie liet gedeputeerde Clark Abraham weten dat het OLB nog steeds bezig is met strikte handhaving.

Tourism Corporation Bonaire meet nog geen impact

Of de handhaving die eerder dit jaar is ingezet naar illegale kortetermijnverhuur economische gevolgen zal hebben, zal nog moeten blijken. Tourism Corporation Bonaire liet in mei weten dat zij bezig zijn met het meten van de financiële impact voor het eiland. In augustus zouden hier de eerste resultaten van bekend moeten zijn. Directeur Miles Mercera liet naar aanleiding van deze vraag van Bonaire.nu het volgende weten: “We hebben nog geen concrete updates van het onderzoek. Het is geen simpel proces. Maar tot op heden is er geen impact.” Dat er nog geen impact is gemeten zou goed kunnen. Volgens verschillende verhuurders zou dit komen doordat niet in alle wijken van Bonaire gehandhaafd lijkt te worden.

Hopen op de rechter

De Graaf en haar medeverhuurders hebben de zaak aanhangig gemaakt. Op 1 oktober was er een zitting. Verhuurders hopen dat de rechter een gunstige uitspraak voor hen doet. “We hopen dat de rechter erkent dat de overheid haar beleid niet zomaar kan veranderen zonder rekening te houden met de verworven rechten van de verhuurders,” zegt ze.

De onduidelijkheid die door het OLB volgens verhuurders in combinatie met de argumenten waarom kortetermijnverhuur in bepaalde wijken gestopt moet worden, lijken belangrijke aanknopingspunten te zijn. “Het argument dat wij door kortetermijnverhuur bijvoorbeeld de sociale cohesie in de wijk verstoren, deel ik niet. Want zouden mensen die drie maanden huren, deze cohesie wel versterken? Absoluut niet. Sterker nog, ik zie bij dit soort huurders juist vaker problemen zoals onder andere geluidsoverlast die door feestjes in de tuin ontstaan. Een andere reden dat wij door onze verhuur een woning uit de woningmarkt onttrekken, geloof ik ook niet. De prijzen voor deze woningen waar het namelijk om gaat zijn veel te hoog voor de lokale markt.”

Terwijl De Graaf en anderen de uitspraak afwachten, blijft de onzekerheid over de toekomst van kortetermijnverhuur op Bonaire bestaan. Voor veel verhuurders, zoals De Graaf, staat er meer op het spel dan alleen financiële belangen. “We willen een deel van de gemeenschap zijn. We komen meerdere maanden per jaar naar Bonaire. Daarbij helpen we verschillende organisaties die hier maatschappelijk zijn betrokken. We willen graag iets positief bijdragen aan het eiland dat we zo liefhebben.” De Graaf en andere verhuurders zullen komende tijd reikhalzend uitkijken naar de uitspraak van de rechter. “Het is nog niet duidelijk wanneer uit rechter uitspraak zal doen. Maar we hopen op een positieve uitkomst.”

0