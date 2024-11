Algemeen Tanken op Bonaire steeds moeilijker in de avonduren Redactie 05-11-2024 - 1 minuten leestijd

De MCB-betaalautomaat bij Curoil op Antriol, al een ruim aantal weken niet functioneel, is inmiddels helemaal met plastic afgedekt. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Het is steeds moeilijker om in de avonduren te tanken op Bonaire. Dat komt goeddeels door het feit dat betaalautomaten die pinbetalingen kunnen accepteren al langdurig buiten werking zijn.

Dit betekent in de praktijk dat er niet meer getankt kan worden zodra de kassa van de pompstations op het eiland gesloten zijn. Dat is lastig voor weggebruikers die pas later op de dag kunnen tanken.

Onhandig

De openingstijden van de drie tankstations in Kralendijk – Bonaco, Gas Express en Curoil/Mentor – zijn ook niet algemeen bekend. Dit is vooral onhandig voor bezoekers van het eiland.





