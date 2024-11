Sport & Vrije tijd Bonaire stuurt beachtennis-team naar Pan-Amerikaanse Spelen op Aruba Hans Hofstra 05-11-2024 - 1 minuten leestijd

De beachtennissers gaan naar Aruba.

KRALENDIJK – Vandaag vertrekt het beachtennis-team van Bonaire naar Aruba om het eiland te vertegenwoordigen in het Pan-Amerikaanse beachtennistoernooi. Dit jaar wordt het toernooi voor het eerst op Aruba georganiseerd en voor Bonaire is het een historische deelname: het is namelijk de eerste keer dat het eiland met beachtennis vertegenwoordigd is bij de Pan-Amerikaanse Spelen.

Tijdens de Pan-Amerikaanse kampioenschappen zal Bonaire het opnemen tegen landen zoals: Aruba, Colombia, Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, Curaçao, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela en de Verenigde Staten.

Bonaire treedt aan met drie teams: twee herenteams en één damesteam. De Bonairiaanse spelers zullen deelnemen aan drie categorieën: herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel. Het team dat Bonaire vertegenwoordigt bestaat uit de volgende spelers: Sigrel Burnet, Darvick Anthony, Ryan Richardson, Jerry Lomp, Susan Wolters en Danielle De Kool.

