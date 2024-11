Politie & Justitie Actie Maritieme HuB leidt tot aanhouding op Bonaire Redactie 05-11-2024 - 1 minuten leestijd

Een foto van de in beslag genomen boot. Foto: MMHB

KRALENDIJK- Op zondag 3 november heeft een gezamenlijke actie van de Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB) in Sorobon geleid tot inbeslagname van een hoeveelheid verdovende middelen en een aanhouding.

Op genoemde datum werd een verdacht vaartuig waargenomen. Na een achtervolging kon dit vaartuig in de mangroven in Sorobon tot stoppen worden gebracht. Bij nader onderzoek op de boot werd in een verborgen compartiment verdovende middelen aangetroffen. Het betrof ongeveer 100 kilo cocaïne. De verdovende middelen zijn in beslag genomen en inmiddels vernietigd. De 48-jarige kapitein, een man met initialen J.M. is aangehouden. De in beslag genomen boot werd onder begeleiding van de KMar, de Kustwacht en de Douane gesleept naar een haven in Kralendijk voor verder onderzoek.

De Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB) bestaat uit de Koninklijke Marechaussee, de Kustwacht, het Korps Politie Caribisch Nederland en de Douane.

167